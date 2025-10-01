ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Мировой рынок валютных операций вырос до 10 триллионов долларов в день: кто в лидерах

США, Среда 01 октября 2025 08:50
UA EN RU
Мировой рынок валютных операций вырос до 10 триллионов долларов в день: кто в лидерах Фото: Доллар остается основной валютой в мире (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем торгов на валютных рынках достиг рекордных 9,6 трлн долларов в день. Доллар сохранил лидерство, участвуя почти в 90% всех сделок, а финансовой столицей мира остается Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Банка международных расчетов (BIS).

Обзор проводится раз в три года и считается самым полным исследованием валютных рынков.

Опрос проводился в апреле 2025 года, после объявления Дональдом Трампом так называемого "Дня освобождения" - пакета тарифов США, вызвавшего масштабную волатильность.

Показатель на 28% выше по сравнению с апрелем 2022 года, когда мир переживал волну турбулентности из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В опросе приняли участие центробанки и регуляторы из 52 стран, собравшие данные более чем от 1100 банков и финансовых компаний.

Доллар сохраняет доминирование

BIS отметил, что почти 10 трлн долларов ежедневных торгов отражают "повышенную активность на фоне усиленной волатильности после тарифных объявлений США в начале апреля 2025 года".

Несмотря на спекуляции о будущем доллара как мировой резервной валюты, спрос на него не снизился. Напротив, падение курса заставило управляющих активами активнее использовать форвардные контракты, объем которых резко вырос по сравнению с 2022 годом.

Форвардные сделки фиксируют курс валюты на определенную дату в будущем и часто используются для хеджирования рисков.

Валютные позиции

Доллар продолжает доминировать, участвуя в 89,2% всех сделок. Евро потерял позиции, снизившись до 28,9%. Доля иены осталась стабильной на уровне 16,8%.
Мировой рынок валютных операций вырос до 10 триллионов долларов в день: кто в лидерах

Британский фунт сократил долю до 10,2%. Китайский юань достиг 8,5%, а швейцарский франк вырос до 6,4%, поднявшись на шестое место в мировом рейтинге.
Мировой рынок валютных операций вырос до 10 триллионов долларов в день: кто в лидерах

География торговли

Основные мировые центры валютной торговли - Великобритания, США, Сингапур и Гонконг. На них приходится 75% всего оборота. Доля Лондона осталась на уровне 38%, США занимают 19%.

Сингапур увеличил долю до 11,8%, укрепив позиции на фоне роста активности инвесторов. Гонконг сохранил показатель около 7%.

Структура торгов

Наибольший рост показали спот-операции и форвардные сделки. Торговля спот-долларами достигла 3 трлн долларов в день, что составляет 31% от мирового оборота. Форварды выросли до 1,8 трлн долларов, увеличив свою долю до 19%.

FX-свопы остались крупнейшим инструментом с объемом 4 трлн доллар в день. Однако их доля снизилась до 42% с 51% в 2022 году. Опционы удвоили обороты и теперь составляют 7% мирового рынка. Валютные свопы сохранили скромную долю в 2%.

Участники рынка

Почти половина торгов приходится на межбанковские операции. Еще 50% - на сделки с финансовыми институтами, включая региональные банки, инвестиционные фонды и хедж-фонды.

Особенно вырос объем форвардов и спот-операций с институциональными инвесторами. Их активность усилилась после введения новых торговых мер США в апреле 2025 года, что привело к росту хеджирования валютных рисков.

Нерыночные сделки

BIS отдельно выделяет "нерыночные" сделки - технические операции для перераспределения рисков внутри банков и оптимизации портфелей. В 2025 году их объем составил 1,2 трлн доллар в день, что соответствует 13% мирового оборота.

Напомним, в начале 2025 года позиции доллара США в мировой торговле укрепились. Переводы в долларах впервые превысили 50% всего международного валютного трафика, отправленного через SWIFT.

Евросоюз обсуждает, как превратить евро в глобальный инструмент, однако внутренние противоречия в блоке пока мешают движению вперед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Курс доллара
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня