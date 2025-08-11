Світовий рекорд і подвійний подіум: українські пловчині тріумфували на Всесвітніх іграх

Українські спортсменки Софія Гречко та Анна Яковлєва оформили історичний результат у підводному плаванні з ластами на Всесвітніх іграх-2025, що проходять у китайському Ченду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
У фінальному запливі на 400 метрів серед жінок обидві представниці України фінішували на двох перших сходинках п'єдесталу. Більш того, Гречко здобула "золото", встановивши світовий рекорд – 3:11,88 хвилини. Для неї це вже друга найвища нагорода на турнірі після перемоги на дистанції 200 м.
"Срібло" виборола Яковлєва, яка показала час 3:12,27 та випередила “нейтральну” росіянку Єлизавету Купрессову.
Вирішальна боротьба розгорнулася на останніх 100 метрах дистанції: українки обійшли "нейтралку", яка довгий час лідирувала у запливі. А чемпіонський титул визначився лише на фінішних 50 метрах.
Результати фіналу (400 м, жінки):
Завдяки цьому успіху збірна України вже має 21 медаль на Всесвітніх іграх-2025: 8 золотих, 8 срібних та 5 бронзових.
