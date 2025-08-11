Мировой рекорд и двойной подиум: украинские пловчихи триумфовали на Всемирных играх

Обошли "нейтралку" на финише

В финальном заплыве на 400 метров среди женщин обе представительницы Украины финишировали на двух первых ступеньках пьедестала. Более того, Гречко завоевала "золото", установив мировой рекорд - 3:11,88 минуты. Для нее это уже вторая высшая награда на турнире после победы на дистанции 200 м.

"Серебро" завоевала Яковлева, которая показала время 3:12,27 и опередила "нейтральную" россиянку Елизавету Купрессову.

Решающая борьба развернулась на последних 100 метрах дистанции: украинки обошли "нейтралку", которая долгое время лидировала в заплыве. А чемпионский титул определился лишь на финишных 50 метрах.

Результаты финала (400 м, женщины):

София Гречко (Украина) - 3:11,88 (мировой рекорд) Анна Яковлева (Украина) - +0,39 Елизавета Купрессова - +2,23

Благодаря этому успеху сборная Украины уже имеет 21 медаль на Всемирных играх-2025: 8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.