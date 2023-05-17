У світовій економіці починається тривала фаза низького зростання, - ООН

Згідно зі звітом ООН, у 2023 році світова економіка зросте на 2,3% і на 2,5% у 2024 році. У Сполучених Штатах – на 1,1%, у Європейському Союзі – на 0,9%. У той же час зростання ВВП в Китаї очікується на рівні 5,3% завдяки зняттю обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Незважаючи на незначне зростання, його темпи все ще значно нижчі від тих, що були до пандемії за останні двадцять років, які становили 3,1%.

Серед причин уповільнення економічного зростання автори звіту називають пандемію COVID-19, війну в Україні та вплив зміни клімату.

Передбачається, що на світову торгівлю вплинуть геополітична напруженість, послаблення глобального попиту та жорстка монетарна та фіскальна політика. Прогнозується, що у 2023 році обсяг світової торгівлі товарами та послугами зросте на 2,3%, що нижче, ніж до пандемії.