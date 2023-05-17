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У світовій економіці починається тривала фаза низького зростання, - ООН

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Середа 17 травня 2023 06:37
У світовій економіці починається тривала фаза низького зростання, - ООН Фото: в ООН заявили, що у світовій економіці починається тривала фаза низького зростання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світову економіку чекає тривалий період низького зростання, водночас перспективи сталого відновлення світової економіки залишаються примарними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

Згідно зі звітом ООН, у 2023 році світова економіка зросте на 2,3% і на 2,5% у 2024 році. У Сполучених Штатах – на 1,1%, у Європейському Союзі – на 0,9%. У той же час зростання ВВП в Китаї очікується на рівні 5,3% завдяки зняттю обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Незважаючи на незначне зростання, його темпи все ще значно нижчі від тих, що були до пандемії за останні двадцять років, які становили 3,1%.

Серед причин уповільнення економічного зростання автори звіту називають пандемію COVID-19, війну в Україні та вплив зміни клімату.

Передбачається, що на світову торгівлю вплинуть геополітична напруженість, послаблення глобального попиту та жорстка монетарна та фіскальна політика. Прогнозується, що у 2023 році обсяг світової торгівлі товарами та послугами зросте на 2,3%, що нижче, ніж до пандемії.

Раніше ми писали, що вторгнення РФ в Україну стимулює економіку Центральної Азії, оскільки люди та компанії з його країни біжать до цього регіону.

Нагадаємо, за прогнозом банку, економічне зростання в регіонах операцій ЄБРР складе 2,2% у 2023 році і 3,4% у 2024 році, при цьому регіоном, що найшвидше росте, буде Центральна Азія (5,2%).

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