Інфляція досягла піку: ЄБРР оновив регіональний прогноз

Інфляція досягла піку в країнах з ринком Європи, Центральної Азії та Північної Африки, що формується. Але викликана високими цінами на газ інфляція сповільнила економічне зростання цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку ( ЄБРР ).

Зростання споживчих цін у регіоні операцій ЄБРР, що охоплює близько 40 країн від Казахстану до Угорщини та Тунісу, досягло піку в 17,5% у жовтні і знизилося до 14,3% у березні.

За оцінками банку, зростання в регіонах операцій ЄБРР становитиме 2,2% у 2023 році і 3,4% у 2024 році, при цьому найшвидше зростаючим регіоном буде Центральна Азія (5,2%).

"Переміщення російських підприємств та збільшення експорту нафти стимулюють зростання у Казахстані", - йдеться у звіті. Зростання реальної заробітної плати в регіоні є винятком у світі, де зростання заробітної плати загалом нижче за рівень інфляції.

У Вірменії, Азербайджані та Грузії також спостерігається сильне зростання, на відміну від Центральної Європи та країн Балтії.

За даними ЄБРР, зростання економіки регіону 2022 року знизилося до 3,3% порівняно з 7,2% 2021 року до війни Росії з Україною. Цей технічний спад є четвертим, що вразив регіони операцій ЄБРР із середини 1990-х років, після азіатської та російської економічних криз 1997-1998 років, глобальної фінансової кризи 2008-2009 років та пандемії COVID-19.

ЄБРР зазначає, що деякі центральні банки навіть знизили ставки, оскільки перспективи зростання погіршилися, хоча тиск на фінанси багатьох людей ще не закінчився.

Європейські ціни на газ залишаються вищими за середній рівень 2017-2021 років і перевищують ціни на газ у США у шість разів.

Згідно з попередніми даними спільного дослідження зі Світовим банком, проведеного у жовтні-квітні, більше половини домогосподарств у регіоні операцій ЄБРР "жили від зарплати до зарплати". Якби вони втратили своє основне джерело доходу, 59% цих домогосподарств змогли б покривати основні витрати за місяць.