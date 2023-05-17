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В мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста, - ООН

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Среда 17 мая 2023 06:37
В мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста, - ООН Фото: в ООН заявили, что в мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировую экономику ждет длительный период низкого роста, одновременно с этим перспективы устойчивого восстановления мировой экономики остаются призрачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

Согласно отчету ООН, в 2023 году мировая экономика вырастет на 2,3%, и на 2,5% в 2024 году. В Соединенных Штатах – на 1,1%, в Европейском Союзе – на 0,9%. В то же время, рост ВВП в Китае ожидается на уровне 5,3% благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19.

Несмотря на незначительный рост, его темпы все еще значительно ниже тех, что были до пандемии за последние двадцать лет, которые составляли 3,1%.

Среди причин замедления экономического роста авторы отчета называют пандемию COVID-19, войну в Украине, а также влияние изменения климата.

Предполагается, что на мировую торговлю повлияют геополитическая напряженность, ослабление глобального спроса и жесткая монетарная и фискальная политика. Прогнозируется, что в 2023 году объем мировой торговли товарами и услугами вырастет на 2,3%, что ниже, чем к пандемии.

Ранее мы писали, что вторжение РФ в Украину стимулирует экономику Центральной Азии, поскольку люди и компании из его страны бегут в этот регион.

Напомним, по прогнозу банка, экономический рост в регионах операций ЕБРР составит 2,2% в 2023 году и 3,4% в 2024 году, при этом самым быстрорастущим регионом будет Центральная Азия (5,2%).

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