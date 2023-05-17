В мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста, - ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

Согласно отчету ООН, в 2023 году мировая экономика вырастет на 2,3%, и на 2,5% в 2024 году. В Соединенных Штатах – на 1,1%, в Европейском Союзе – на 0,9%. В то же время, рост ВВП в Китае ожидается на уровне 5,3% благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19.

Несмотря на незначительный рост, его темпы все еще значительно ниже тех, что были до пандемии за последние двадцать лет, которые составляли 3,1%.

Среди причин замедления экономического роста авторы отчета называют пандемию COVID-19, войну в Украине, а также влияние изменения климата.

Предполагается, что на мировую торговлю повлияют геополитическая напряженность, ослабление глобального спроса и жесткая монетарная и фискальная политика. Прогнозируется, что в 2023 году объем мировой торговли товарами и услугами вырастет на 2,3%, что ниже, чем к пандемии.