В мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста, - ООН
Мировую экономику ждет длительный период низкого роста, одновременно с этим перспективы устойчивого восстановления мировой экономики остаются призрачными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.
Согласно отчету ООН, в 2023 году мировая экономика вырастет на 2,3%, и на 2,5% в 2024 году. В Соединенных Штатах – на 1,1%, в Европейском Союзе – на 0,9%. В то же время, рост ВВП в Китае ожидается на уровне 5,3% благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19.
Несмотря на незначительный рост, его темпы все еще значительно ниже тех, что были до пандемии за последние двадцать лет, которые составляли 3,1%.
Среди причин замедления экономического роста авторы отчета называют пандемию COVID-19, войну в Украине, а также влияние изменения климата.
Предполагается, что на мировую торговлю повлияют геополитическая напряженность, ослабление глобального спроса и жесткая монетарная и фискальная политика. Прогнозируется, что в 2023 году объем мировой торговли товарами и услугами вырастет на 2,3%, что ниже, чем к пандемии.
Ранее мы писали, что вторжение РФ в Украину стимулирует экономику Центральной Азии, поскольку люди и компании из его страны бегут в этот регион.
Напомним, по прогнозу банка, экономический рост в регионах операций ЕБРР составит 2,2% в 2023 году и 3,4% в 2024 году, при этом самым быстрорастущим регионом будет Центральная Азия (5,2%).
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