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Світовий банк знову допоможе: скільки Україна отримає цього разу

Фото: Світовий банк надасть додаткову фінансову допомогу Україні на відновлення інфраструктури (GettyImage)
Автор: РБК-Україна

Світовий банк виділив додаткові 500 млн доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинених вторгненням Росії в Україну. Кредит видано під гарантії Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти відзначили масштаби значних пошкоджень і руйнувань, яких зазнала українська інфраструктура, включаючи водопостачання, каналізацію та електричні мережі. І це саме в той момент, коли наближається зима, що є особливо небезпечним для жителів України.

"Дії російських злочинців, як і раніше, завдають великої шкоди українській економіці", - підкреслив керівник Світового банку Девід Малпас.

Виділення траншу Міжнародним банком реконструкції та розвитку, головного кредитного підрозділу Світового банку, підтримане кредитними гарантіями Великобританії.

Нагадаємо, що виділення цих кредитних коштів відбулося напередодні Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України, яка розпочалася сьогодні, 25 жовтня, у Берліні. На ній національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після російського вторгнення, яке триває вже дев’ятий місяць.

Раніше повідомлялось, що Світовий банк почав надавати підтримку Україні незабаром після російського вторгнення 24 лютого і дотепер мобілізував близько 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

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