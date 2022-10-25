Світовий банк знову допоможе: скільки Україна отримає цього разу

Світовий банк виділив додаткові 500 млн доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинених вторгненням Росії в Україну. Кредит видано під гарантії Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Дії російських злочинців, як і раніше, завдають великої шкоди українській економіці", - підкреслив керівник Світового банку Девід Малпас.

Експерти відзначили масштаби значних пошкоджень і руйнувань, яких зазнала українська інфраструктура, включаючи водопостачання, каналізацію та електричні мережі. І це саме в той момент, коли наближається зима, що є особливо небезпечним для жителів України.

Нагадаємо, що виділення цих кредитних коштів відбулося напередодні Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України, яка розпочалася сьогодні, 25 жовтня, у Берліні. На ній національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після російського вторгнення, яке триває вже дев’ятий місяць.

Раніше повідомлялось, що Світовий банк почав надавати підтримку Україні незабаром після російського вторгнення 24 лютого і дотепер мобілізував близько 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

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