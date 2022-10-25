RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный банк снова поможет: сколько Украина получит на этот раз

Фото: Всемирный банк предоставит дополнительную финансовую помощь Украине на восстановление инфраструктуры (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Всемирный банк выделил дополнительные 500 млн долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванных вторжением России в Украину. Кредит выдан под гарантии Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эксперты отметили масштабы значительных повреждений и разрушений, которые были нанесены украинской инфраструктуре, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети. И это именно в тот момент, когда приближается зима, что особенно опасно для жителей Украины.

"Действия российских преступников по-прежнему наносят большой вред украинской экономике", - подчеркнул руководитель Всемирного банка Дэвид Малпас.

Выделение транша Международным банком реконструкции и развития, главного кредитного подразделения Всемирного банка, поддержано кредитными гарантиями Великобритании.

Напомним, что выделение этих кредитных средств состоялось в преддверии Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины, которая началась сегодня, 25 октября, в Берлине. На ней национальные лидеры, эксперты по развитию и генеральные директора будут обсуждать, как восстановить Украину после вторжения, которое длится уже девятый месяц.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине вскоре после российского вторжения 24 февраля и до сих пор мобилизовал около 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банк