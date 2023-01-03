Світовий банк шукає способи суттєво збільшити програми кредитування, - Reuters

Розіслана Світовим банком акціонерам "дорожня карта розвитку" знаменує початок такого переговорного процесу щодо зміни місії та фінансових ресурсів Банку, а також відмови від моделі кредитування для конкретної країни та проекту, яка використовувалася з моменту його створення наприкінці Другої світової війни.

Згідно з документом, керівництво СБ прагне підготувати конкретні пропозиції щодо зміни своєї місії, операційної моделі та фінансових можливостей для затвердження спільним комітетом розвитку Світового банку та Міжнародного валютного фонду у жовтні.

За словами представника СБ, документ спрямований на надання докладної інформації про масштаби, підхід та графік еволюції з регулярними оновленнями для акціонерів та рішеннями пізніше цього року.

У "дорожній карті" вказується, що кредитор розвитку вивчатиме такі варіанти, як потенційне нове збільшення капіталу, зміни у його структурі капіталу, щоб відкрити більше кредитів, та нові інструменти фінансування, такі як гарантії для кредитів приватного сектора та інші способи мобілізації більшої кількості. приватного капіталу.

Водночас Група Світового банку (ГСБ) не готова підкоритися вимогам деяких некомерційних організацій та відмовитися від свого давнього кредитного рейтингу найвищого рівня (AAA) для збільшення кредитування.

У документі "дорожня карта" міститься попередження про те, що нарощування кредитів на зміну клімату, охорону здоров'я, продовольчу безпеку та інші потреби може вимагати збільшення капіталу підвищення потенціалу кредитного підрозділу Світового банку із середнім рівнем доходу, Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Як йдеться в повідомленні, збільшення капіталу МБРР на 13 мільярдів доларів у 2018 році "призначено для підготовки до однієї середньої кризи на десятиліття, а не до багатьох криз, що перекриваються", включаючи пандемію COVID-19, війну РФ проти України та наслідки прискорення зміни клімату. Так, менеджмент Банку прогнозує, що кризові резерви МБРР, ймовірно, будуть вичерпані до середини 2023 року.

Інший варіант, згідно з "дорожньою картою", полягає в тому, щоб країни-акціонери СБ збільшували періодичні внески до фонду кредитора для найбідніших країн світу, Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), які в останні роки скоротилися, незважаючи на потреби, що зростають.

"Карта" також пропонує можливість створення нового трастового фонду пільгового кредитування для країн із середнім рівнем доходу, який буде орієнтований на глобальні суспільні блага та аналогічний структурі МАР, з регулярним поповненням фінансування, яке буде відокремлено від структури капіталу банку.

Банк заявив, що еволюція його місії зі збільшення кліматичного кредитування за збереження хороших результатів у сфері розвитку вимагатиме додаткових кадрових та бюджетних ресурсів, які за останні 15 років скоротилися на 3% у реальному вираженні.