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Світовий банк розширює фінансування кліматичних проєктів

Фото: Світовий банк розширює фінансування кліматичних проєктів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Світовий банк запланував розширити фінансування кліматичних проєктів. Наразі установа працює з керівниками 15 міжнародних банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час роботи з банками установа зосередилась на підходах, необхідних для надання допомоги країнам, що розвиваються, в адаптації до зміни клімату та переході на екологічно чисту енергетику.

Світовий банк дозволив деяким країнам потенційно призупинити виплати боргів і організував фонд для компенсації збитку від зміни клімату.

Мета банку полягає в тому, щоб створити набагато більш спрощений набір гарантійних продуктів, які можна було б використовувати на різних ринках.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні додатковий пакет допомоги. Йдеться про 610 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку грудня президент Світового банку Девід Малпас зазначив, що рахунок за відновлення України зростає, проте немає жодної "втоми донорів".

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