Світовий банк: рахунок за відновлення України зростає, проте немає жодної "втоми донорів"

За його словами, очікувані витрати на відновлення України "трохи зростуть" порівняно з приблизно 350 мільярдами доларів, які оцінювалися раніше цього року, враховуючи націленість Росії на українську електромережу та іншу інфраструктуру.

При цьому Малпасс зазначив, що не виявив жодної "донорської втоми" в міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезні витрати на війну.

Водночас було "гігантське розчарування" щодо РФ через продовження її агресії проти України.

"Це виснажлива війна, і вона дуже розчаровує", - сказав президент Світового банку та додав, що російські офіційні особи наразі були ізгоями, коли приїжджали на міжнародні зустрічі.