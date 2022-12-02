Всемирный банк: счет за восстановление Украины растет, но нет никакой "усталости доноров"

Сумма средств, которые потребуются на послевоенное восстановление Украины, уже превысила 350 миллиардов долларов, как прежде оценивался нанесенный стране ущерб в результате полномасштабной военной агрессией со стороны РФ.
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, ожидаемые затраты на восстановление Украины "немного возрастут" по сравнению с примерно 350 миллиардами долларов, которые оценивались ранее в этом году, учитывая нацеленность России на украинскую электросеть и другую инфраструктуру.
При этом Малпасс отметил, что не обнаружил никакой "донорской усталости" в международном сообществе, несмотря на огромные затраты на войну.
В то же время было "гигантское разочарование" в отношении РФ из-за продолжения ее агрессии против Украины.
"Это изнурительная война, и она очень разочаровывает", - сказал президент Всемирного банка и добавил, что российские официальные лица теперь были изгоями, когда приезжали на международные встречи.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия изучает юридические возможности конфискации активов РФ для восстановления Украины.
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