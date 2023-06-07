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Світовий банк проведе оцінку збитків і потреб внаслідок підриву ГЕС, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини з віце-президентом Світового банку Анною Б'єрде.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Twitter.

За його словами, Світовий банк найближчим часом проведе швидку оцінку збитків і потреб, спричинених російським терактом підриву Каховської ГЕС.

"Поговорили з Анною Б'єрде про наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС. Вдячний Світовому банку за постійну підтримку України", - написав Шмигаль.

Зауважимо, раніше Шмигаль звернувся до міжнародних організацій та закликав втрутитися і допомогти з евакуацією людей з окупованих росіянами територій Херсонської області, які потерпають від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.

Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

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