Всемирный банк проведу оценку убытков и потребностей в результате подрыва ГЭС, - Шмыгаль

По его словам, Всемирный банк в ближайшее время проведет скорую оценку убытков и потребностей, вызванных российским терактом подрыва Каховской ГЭС.

"Поговорили с Анной Бьерде о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС. Благодарен Всемирному банку за постоянную поддержку Украины", - написал Шмыгаль.

Заметим, ранее Шмыгаль обратился в международные организации и призвал вмешаться и помочь с эвакуацией людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области, страдающих от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате разрушения в Херсонской области начались масштабные затопления населенных пунктов. Власти приступили к эвакуации населения с опасных мест.

Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона .

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