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Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі

Понеділок 30 жовтня 2023 15:19
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Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі Фото: у Світовому банку прогнозують суттєве зростання цін на нафту у разі ескалації війни в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У разі масштабування військових дій на Близькому сході на тлі війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС ймовірно суттєве подорожчання цін на нафту, прогнозують у Світовому банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Згідно із прогнозами фахівців, "чорне золото" може злетіти в ціні на 75%.

Таку "ринкову картину" у Світовому банку описують при потенційній великій ескалації військового конфлікту між Силами оборони Ізраїлю та бойовиками ХАМАСу, що здатне перерости на "ширший конфлікт на Близькому Сході".

У публікації також зазначається, що можливість глобального енергетичного шоку після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня стала "нагальним питанням для економістів та політиків, які весь минулий рік намагалися боротися з інфляцією".

Вплив війни в Ізраїлі на постачання нафти та газу

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва озвучила стурбованість негативним впливом конфлікту в Ізраїлі на світову економіку.

Перед цим головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що ще зарано говорити про те, як серйозна ескалація в Ізраїлі вплине на світову економіку. Він розповів 10 жовтня, що ціни на нафту зросли приблизно на 4% за останні дні, що відображає побоювання, що видобуток або транспортування нафти може бути перервано.

Дослідження МВФ показали, що зростання цін на нафту на 10% знизить світовий обсяг виробництва приблизно на 0,2% наступного року та підвищить глобальну інфляцію приблизно на 0,4%, пояснював Гурінш.

Також раніше повідомлялося, що постачання ізраїльського газу до Єгипту впали на 20%, оскільки проблеми безпеки призвели до закриття ключового морського родовища, що поставило під загрозу подальше постачання до Європи.

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ХАМАС Ізраїль Нефть
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