Зупинка газових родовищ Ізраїлю загрожує експорту СПГ із Єгипту до Європи

Постачання ізраїльського газу до Єгипту впали на 20%, оскільки проблеми безпеки призвели до закриття ключового морського родовища, що поставило під загрозу подальше постачання до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зупинка родовища Тамар у Середземному морі скоротила імпорт ізраїльського газу до Єгипту, повідомили анонімні джерела агентства. Тепер Єгипет зважує свої плани щодо експорту скрапленого природного газу після того, як у п'ятницю вантаж було відправлено до Європи.

Ізраїль наказав закрити газове родовище Тамар, яким керує корпорація Chevron, пославшись на міркування безпеки, оскільки бойові дії між його збройними силами та ХАМАС загострюються. За словами одного з чиновників, ізраїльський уряд не поінформував Єгипет про зупинення розробки більшого газового родовища Левіафан.

За останні два дні вартість природного газу в Європі підскочила приблизно на 20%. Судячи з даних відстеження суден, одне судно СПГ увійшло док на єгипетському заводі Ідку, а інше вирушило до Європи незадовго до нападу ХАМАС.

Родовища газу

Тамар та Левіафан - найбільші відкриття біля берегів Ізраїлю за останні два десятиліття. Ці два родовища допомагають задовольнити внутрішні потреби країни, а також дозволяють здійснювати експорт до сусідніх країн, Йорданії та Єгипту. Точна структура суміші, яка потрапляє на два єгипетські заводи з експорту СПГ, невідома, оскільки ця північноафриканська країна також експортує власний газ, зокрема з гігантського родовища Зор.

У короткостроковій перспективі закриття родовища Тамар приблизно за 80 кілометрів на захід від Хайфи ставить під загрозу плани Ізраїлю стати великим регіональним постачальником. За словами газового аналітика МЕА Гергелі Молнара, минулого року на Тамар припадала майже половина видобутку ізраїльського газу. У серпні Ізраїль заявив, що експортуватиме більше газу до Єгипту за цим проектом на тлі зміцнення зв'язків зі своїм сусідом.

Для Chevron, яка придбала ресурси шляхом поглинання Noble Energy у 2020 році, близькість до Європи була ключовою перевагою. Крім того, вторгнення Москви до України минулого року спровокувало поворот від потоків російського трубопровідного газу до СПГ.

Ізраїль працює над розширенням проекту Тамар, а також над подальшими можливостями на Левіафані, які можуть включати плавучий завод з експорту СПГ. Також розглядався варіант будівництва трубопроводу з регіону Східного Середземномор'я до Європи, але зрештою його визнали економічно нежиттєздатним.

Європейський Союз бере участь у планах з доставки більшої кількості палива до своїх берегів з багатого на газ регіону, який, крім Ізраїлю та Єгипту, включає також Кіпр.

За законом, виробники в Ізраїлі повинні спочатку задовольнити внутрішнє споживання, перш ніж експортувати нафту або газ.

Ціни на газ на хабі TTF у Нідерландах зросли до 530 доларів за тисячу кубометрів - найвищого рівня із середини червня.