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Світовий банк профінансує українським елеваторам генератори і котли

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Україна, Середа 04 січня 2023 16:54
Світовий банк профінансує українським елеваторам генератори і котли Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У 2023 року Світовий банк надасть 50 млн доларів для забезпечення генераторами та котлами українські елеватори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського під час пресбрифінгу у медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Сума буде витрачена на програму, за якою всі елеватори зможуть за кошти до 5 млн грн купити або нові генератори, або перейти на LPG, тобто котли на скрапленому газі", - розповів міністр.

Він підкреслив, що за цією програмою вартість генератора або котла компенсуватиметься частково.

Крім того, Світовий банк на 2023 рік виділив 100 млн доларів на закупівлю пшениці та кукурудзи для країн Азії та Африки.

Втім, за словами Сольського, ці кошти, йімовірніше, будуть перенаправлені на іншу програму, бо гуманітарне зерно активно закуповується за програмою Grain from Ukraine.

РБК-Україна сьогодні повідомило, що, за словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, Україна, попри війну та бойові дії, зможе втримати лідируючі позиції серед світових постачальників зерна та аграрної продукції цього року.

Нагадаємо, за час дії "зернового коридору" з одеських портів вийшло 605 кораблів, які транспортували 15,9 млн тонн агропродукції.

Крім того, ми писали, що багатогалузевий аграрний сектор України не зможе швидко відновити показники довоєнного періоду. "На це знадобиться не один рік", - сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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