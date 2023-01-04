Світовий банк профінансує українським елеваторам генератори і котли

У 2023 року Світовий банк надасть 50 млн доларів для забезпечення генераторами та котлами українські елеватори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського під час пресбрифінгу у медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Сума буде витрачена на програму, за якою всі елеватори зможуть за кошти до 5 млн грн купити або нові генератори, або перейти на LPG, тобто котли на скрапленому газі", - розповів міністр.

Він підкреслив, що за цією програмою вартість генератора або котла компенсуватиметься частково.

Крім того, Світовий банк на 2023 рік виділив 100 млн доларів на закупівлю пшениці та кукурудзи для країн Азії та Африки.

Втім, за словами Сольського, ці кошти, йімовірніше, будуть перенаправлені на іншу програму, бо гуманітарне зерно активно закуповується за програмою Grain from Ukraine.