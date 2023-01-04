Як швидко аграрний сектор України відновиться після війни: прогноз Мінагрополітики

Аграрний сектор України багатогалузевий і, щоб відновити показники довоєнного періоду, знадобиться не один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

"Все залежатиме від напрямку агросектору. Звісно, найшвидший цикл відновлення – в рослинництві, хоча розмінування досить складна процедура. А також у птахівництві. Але, якщо скласти всі фактори воєдино, то, на жаль, повноцінне відновлення нашого агросектору займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва. Це якщо говорити про показники довоєнних часів", - сказав він.

Висоцький наголосив, що, попри повномасштабну агресію Росії, українські фермери в усіх куточках України, де це було можливо, продовжували польові роботи.

"Зібрана інформація по посівних площах на 2023 рік показує, що всі ми віримо в ЗСУ і ця віра допомагає аграріям зараз готуватися до посіву максимально можливих площ уже цієї весни", - повідомив чиновник.