ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як швидко аграрний сектор України відновиться після війни: прогноз Мінагрополітики

Новость на русском →
Україна, Середа 04 січня 2023 11:13
Як швидко аграрний сектор України відновиться після війни: прогноз Мінагрополітики Фото: аграрний сектор України відновиться після війни за 2-3 роки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Аграрний сектор України багатогалузевий і, щоб відновити показники довоєнного періоду, знадобиться не один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

"Все залежатиме від напрямку агросектору. Звісно, найшвидший цикл відновлення – в рослинництві, хоча розмінування досить складна процедура. А також у птахівництві. Але, якщо скласти всі фактори воєдино, то, на жаль, повноцінне відновлення нашого агросектору займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва. Це якщо говорити про показники довоєнних часів", - сказав він.

Висоцький наголосив, що, попри повномасштабну агресію Росії, українські фермери в усіх куточках України, де це було можливо, продовжували польові роботи.

"Зібрана інформація по посівних площах на 2023 рік показує, що всі ми віримо в ЗСУ і ця віра допомагає аграріям зараз готуватися до посіву максимально можливих площ уже цієї весни", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, за прогнозом Мінагрополітики, через відключення електроенергії наприкінці 2022 року та перехід сільгоспвиробників на генератори вартість продуктів харчування в Україні зросте на 3-5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет