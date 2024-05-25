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Світовий банк погодився керувати кредитним фондом G7 для України на 50 млрд доларів

Фото: глава Світового банку Аджей Банга (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Світового банку Аджей Банга погодився керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банга був присутній на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", де обговорювався кредит для України.

Він заявив, що  Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, у тому числі для Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.

"Якщо вони (країни G7, - ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так", - сказав Банга.

За його словами, до нього поки не зверталися з подібним проханням. Глава Світового банку також наголосив, що бере участі в дискусіях G7 щодо фінансування України.

 

Кредит для України від G7

За даними Bloomberg, країни групи G7 розглядають ідею США щодо використання заморожених активів Росії на користь України.

У Вашингтоні пропонують виділити кредит Україні на 50 млрд доларів, а також використати прибуток від російських активів, щоб мати можливість надати більше грошей, а майбутні доходи покриють ці витрати.

25-25 травня в Італії проходить зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки", де також обговорюють можливість надання Україні кредиту. Сьогодні до них приєднається міністр фінансів України Сергій Марченко.

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