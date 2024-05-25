Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на 50 млрд долларов

Банга присутствовал на встрече министров финансов стран "Большой семерки", где обсуждался кредит для Украины.

Он заявил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в том числе для Афганистана, и может "воспроизвести" этот опыт для предоставления займа Украине.

"Если они (страны G7, - ред.) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да", - сказал Банга.

По его словам, к нему пока не обращались с подобной просьбой. Глава Всемирного банка также подчеркнул, что принимает участие в дискуссиях G7 по финансированию Украины.