RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на 50 млрд долларов

Фото: глава Всемирного банка Аджей Банга (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Всемирного банка Аджей Банга согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банга присутствовал на встрече министров финансов стран "Большой семерки", где обсуждался кредит для Украины.

Он заявил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в том числе для Афганистана, и может "воспроизвести" этот опыт для предоставления займа Украине.

"Если они (страны G7, - ред.) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да", - сказал Банга.

По его словам, к нему пока не обращались с подобной просьбой. Глава Всемирного банка также подчеркнул, что принимает участие в дискуссиях G7 по финансированию Украины.

 

Кредит для Украины от G7

По данным Bloomberg, страны группы G7 рассматривают идею США по использованию замороженных активов России в пользу Украины.

В Вашингтоне предлагают выделить кредит Украине на 50 млрд долларов, а также использовать прибыль от российских активов, чтобы иметь возможность предоставить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.

25-25 мая в Италии проходит встреча министров финансов стран "Большой семерки", где также обсуждают возможность предоставления Украине кредита. Сегодня к ним присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7Всемирный банк