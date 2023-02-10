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Світовий банк передасть 50 млн доларів на ремонт транспортної інфраструктури України

Фото: Світовий банк передасть 50 млн. доларів на ремонт транспортної інфраструктури України (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 лютого, Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн доларів щодо ремонту та відновлення транспортної мережі України для надання негайної гуманітарної допомоги та відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Світового банку .

Також грант покриє ремонт доріг для збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.

"Грантове фінансування цього проєкту забезпечується Трастовим фондом допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF), а додаткове фінансування в розмірі до 535 млн доларів має надійти найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Проєкт "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевої взаємодії" (RELINC) допоможе відновити основні мости та залізниці для відновлення зв'язку з населенням і поліпшення транспортних зв'язків у західному напрямку для пом'якшення наслідків порушення судноплавства Чорним морем.

Зокрема, проєкт надасть підтримку в придбанні модульних мостів, обладнання та матеріалів для термінового ремонту пошкоджених автодоріг і залізничних ліній. Він також допоможе профінансувати придбання бортових вагонів і додаткового рухомого складу для розширення можливостей залізниці з перевезення вантажів у контейнерах.

Нагадаємо, в ході війни багато промислових підприємств України було пошкоджено або знищено, а ті, що залишилися, мають великі проблеми з оборотними коштами, попитом і логістикою. Це може призвести до повоєнної деіндустріалізації країни, і влада повинна вжити заходів.

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