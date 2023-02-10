Всемирный банк передаст 50 млн долларов на ремонт транспортной инфраструктуры Украины

Также грант покроет ремонт дорог для увеличения пропускной способности импортных и экспортных коридоров.

"Грантовое финансирование этого проекта обеспечивается Трастовым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF), а дополнительное финансирование в размере до 535 млн долларов должно последовать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Проект "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого взаимодействия" (RELINC) поможет восстановить основные мосты и железные дороги для восстановления связи с населением и улучшения транспортных связей в западном направлении для смягчения последствий нарушения судоходства по Черному морю.

В частности, проект окажет поддержку в приобретении модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных автодорог и железнодорожных линий. Он также поможет профинансировать приобретение бортовых вагонов и дополнительного подвижного состава для расширения возможностей железной дороги по перевозке грузов в контейнерах.

Напомним, в ходе войны многие промышленные предприятия Украины были повреждены или уничтожены, а оставшиеся имеют большие проблемы с оборотными средствами, спросом и логистикой. Это чревато послевоенной деиндустриализацией страны, и власти должны принять меры.

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