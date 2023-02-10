RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный банк передаст 50 млн долларов на ремонт транспортной инфраструктуры Украины

Фото: Всемирный банк передаст 50 млн долларов на ремонт транспортной инфраструктуры Украины (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 10 февраля, Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов по ремонту и восстановлению транспортной сети Украины для оказания немедленной гуманитарной помощи и восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Также грант покроет ремонт дорог для увеличения пропускной способности импортных и экспортных коридоров.

"Грантовое финансирование этого проекта обеспечивается Трастовым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF), а дополнительное финансирование в размере до 535 млн долларов должно последовать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Проект "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого взаимодействия" (RELINC) поможет восстановить основные мосты и железные дороги для восстановления связи с населением и улучшения транспортных связей в западном направлении для смягчения последствий нарушения судоходства по Черному морю.

В частности, проект окажет поддержку в приобретении модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных автодорог и железнодорожных линий. Он также поможет профинансировать приобретение бортовых вагонов и дополнительного подвижного состава для расширения возможностей железной дороги по перевозке грузов в контейнерах.

Напомним, в ходе войны многие промышленные предприятия Украины были повреждены или уничтожены, а оставшиеся имеют большие проблемы с оборотными средствами, спросом и логистикой. Это чревато послевоенной деиндустриализацией страны, и власти должны принять меры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банкВойна России против Украины