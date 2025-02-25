Світовий банк оновив звіт щодо коштів, необхідних на відновлення України

За її словами, звіт RDNA4, підготовлений Урядом, Світовим банком, Європейською Комісією та ООН, оновили з моменту публікації останнього у лютому 2024 року. Згідно з оновленими даними, прямі збитки, завдані російською агресією складають 176 млрд доларів. Це 24 млрд доларів, ніж у попередньому звіті RDNA3 - 152 млрд доларів.

"У звіті зафіксована нова сума, необхідна для повного відновлення України. Йдеться про 524 млрд доларів - це у 2,8 рази більше, ніж прогнозований ВВП країни на 2024 рік. При чому, житло – один із найбільш постраждалих секторів. Відбудова потребує 84 млрд доларів”, - констатувала Шуляк.

Вона уточнила, що найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та освіта. Так, без житла залишилися 2,5 млн українських родин, 13% усього житлового фонду зруйновано або пошкоджено, руйнування енергетичної інфраструктури зросли на 70% у порівнянні з попереднім звітом. При цьому, 72% від загальної шкоди припадає на регіони, розташовані найближче до лінії зіткнення: Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, а також Київщину.

Відбудова, наголосила Шуляк, триватиме роки і потребуватиме сотень мільярдів дол. Окрім, 84 млрд доларів на відбудову житла, відбудова транспортного сектору коштуватиме щонайменше 78 млрд доларів, енергетики і видобувної галузі – 68 млрд доларів. Торгівля і промисловість – 64 млрд доларів. Сільське господарство – $55 млрд. Витрати на розчищення завалів та управління ними – 13 млрд доларів.

Шуляк також повідомила, що загальна сума компенсацій, яку вже виплатили українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено в результаті російської збройної агресії за програмою "єВідновлення", склала 18,5 млрд гривень. Більша половина цих коштів - фінансування придбання нового житла замість знищеного за допомогою житлових сертифікатів. У такий спосіб придбали нові домівки більше ніж 5,5 тисяч українських родин.

"Виплати на загальну суму в 8,2 млрд гривень отримали більше ніж 83 тисяч родин, чиє житло було в результаті війни пошкоджене. Ці кошти призначені для його ремонту. Ще більше ніж 5,5 тис українських родин отримали компенсацію за знищене житло, за яку зуміли придбати нові домівки на загальну суму у 10,3 млрд гривень. Тобто, йдеться, по факту, про 18,5 млрд гривень вже сплачених компансацій", - зазначила Шуляк.

Вона також нагадала, що станом на сьогодні угоди на придбання нерухомості за допомогою житлових сертифікатів "єВідновлення" закрили перші 138 родин внутрішньо-переміщених осіб в рамках реалізації закону №4114-IX щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

У парламенті розраховують, що після цього процес стартує для ще майже 3,5 тисячі переселенців, які вже отримали житлові сертифікати і 2,1 тисячі кошти за ними вже забронювали.