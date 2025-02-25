Всемирный банк обновил отчет о средствах, необходимых на восстановление Украины

По ее словам, отчет RDNA4, подготовленный Правительством, Всемирным банком, Европейской Комиссией и ООН, обновили с момента публикации последнего в феврале 2024 года. Согласно обновленным данным, прямые убытки, причиненные российской агрессией составляют 176 млрд долларов. Это 24 млрд долларов, чем в предыдущем отчете RDNA3 - 152 млрд долларов.

"В отчете зафиксирована новая сумма, необходимая для полного восстановления Украины. Речь идет о 524 млрд долларов - это в 2,8 раза больше, чем прогнозируемый ВВП страны на 2024 год. Причем, жилье - один из наиболее пострадавших секторов. Восстановление требует 84 млрд долларов", - констатировала Шуляк.

Она уточнила, что больше всего пострадали жилой сектор, транспорт, энергетика, торговля и образование. Так, без жилья остались 2,5 млн украинских семей, 13% всего жилого фонда разрушено или повреждено, разрушения энергетической инфраструктуры выросли на 70% по сравнению с предыдущим отчетом. При этом, 72% от общего ущерба приходится на регионы, расположенные ближе всего к линии соприкосновения: Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, а также Киевскую область.

Восстановление, отметила Шуляк, займет годы и потребует сотен миллиардов долл. Кроме, 84 млрд долларов на восстановление жилья, восстановление транспортного сектора будет стоить не менее 78 млрд долларов, энергетики и добывающей отрасли - 68 млрд долларов. Торговля и промышленность - 64 млрд долларов. Сельское хозяйство - $55 млрд. Расходы на расчистку завалов и управление ими - 13 млрд долларов.

Шуляк также сообщила, что общая сумма компенсаций, которую уже выплатили украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской вооруженной агрессии по программе "єВідновлення", составила 18,5 млрд гривен. Большая половина этих средств - финансирование приобретения нового жилья взамен уничтоженного с помощью жилищных сертификатов. Таким образом приобрели новые дома более 5,5 тысяч украинских семей.

"Выплаты на общую сумму в 8,2 млрд гривен получили более 83 тысяч семей, чье жилье было в результате войны повреждено. Эти средства предназначены для его ремонта. Еще более 5,5 тыс украинских семей получили компенсацию за уничтоженное жилье, за которую сумели приобрести новые дома на общую сумму в 10,3 млрд гривен. То есть, речь идет, по факту, о 18,5 млрд гривен уже уплаченных компенсаций", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что на сегодня сделки на приобретение недвижимости с помощью жилищных сертификатов "єВідновлення" закрыли первые 138 семей внутренне перемещенных лиц в рамках реализации закона №4114-IX относительно приоритетного права некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

В парламенте рассчитывают, что после этого процесс стартует для еще почти 3,5 тысячи переселенцев, которые уже получили жилищные сертификаты и 2,1 тысячи средства по ним уже забронировали.