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Світовий банк надасть українським аграріям 700 млн доларів: хто зможе отримати кошти

Фото: Світовий банк надасть аграріям в Україні 700 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк та Міністерство аграрної політики та продовольства України підписали Грантову угоду про позику (Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

Реалізація проекту надання передбачає  надання Україні 700 млн доларів на підтримку сільського господарства.

Гроші будуть спрямовані на реалізацію двох компонентів проекту ARISE:

  • фінансове забезпечення програми "Доступні кредити 5-7-9" для с/г виробництва та харчової переробки;
  • надання грантової допомоги малим сільськогосподарським виробникам, а саме користувачам земельних ділянок та тим, хто спеціалізується на розведенні корів, кіз або овець.

Реалізація проекту запланована на 2023 та 2024 роки.

Проект Світового банку

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

За оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

Відзначимо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

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