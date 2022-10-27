Світовий банк дав прогноз скорочення експорту нафти з Росії завдяки ембарго

Запропонована "Великою сімкою" стеля цін на нафту також може вплинути на потік нафти з Росії, але для його ефективності необхідна участь великих країн, що розвиваються, зазначають у Світовому банку.

Світовий банк заявив, що зміцнення долара та зниження вартості валют більшості країн, що розвиваються, призвели до зростання цін на продукти харчування та паливо.

"Хоча ціни на багато сировинних товарів відступили від своїх пікових значень, вони, як і раніше, високі в порівнянні із середнім рівнем за останні п'ять років", - сказав Пабло Сааведра, віце-президент Світового банку.

Прогнозується, що після зростання приблизно на 60% у 2022 році ціни на енергоносії знизяться на 11% у 2023 році. Незважаючи на це уповільнення, ціни на енергоносії наступного року все одно будуть на 75% вищими за їхній середній рівень за останні п'ять років.

Очікується, що у 2023 році ціна на сиру нафту марки Brent складе в середньому 92 доларів за барель, що набагато вище п'ятирічного середнього показника в 60 доларів за барель. У 2024 році ціни впадуть до 80 доларів.

Прогнозується, що ціни на природний газ і вугілля знизяться у 2023 році порівняно з рекордно високими у 2022 році. Однак до 2024 року ціни на вугілля в Австралії та США, як і раніше, подвоїться порівняно із середнім показником за останні п'ять років, тоді як ціни на природний газ у Європі можуть бути майже вчетверо вищими.

Очікується, що наступного року ціни на сільськогосподарську продукцію знизяться на 5%. Ціни на пшеницю в третьому кварталі 2022 року впали майже на 20%, але залишаються на 24% вищими, ніж рік тому. Зниження цін на сільськогосподарську продукцію у 2023 році відображає вищий, ніж прогнозувалося, світовий урожай пшениці, стабільні постачання на ринок рису та відновлення експорту зерна з України.

Прогнозується, що ціни на метали знизяться на 15% у 2023 році, в основному через слабкіший глобальне зростання і побоювання з приводу уповільнення зростання в Китаї.