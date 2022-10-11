МВФ погіршив прогноз щодо зростання світової економіки на наступний рік

"Світова економіка переживає низку викликів. Інфляція вища, ніж спостерігалась за кілька десятиліть, вторгнення Росії в Україну та затяжна пандемія COVID-19 лягають важким тягарем на економіки. Прогнозується, що світове зростання сповільниться з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7 відсотка у 2023 році", - йдеться у заяві.

За даними МВФ, це найслабший рівень зростання з 2001 року за винятком світової фінансової кризи та гострої фази пандемії COVID-19. Економіки США, ЄС та Китаю продовжать буксувати.

"Одним словом, найгірше ще попереду, і для багатьох 2023 рік буде відчуватися як рецесія", - йдеться у звіті.

За прогнозами, глобальна інфляція зросте з 4,7 відсотка у 2021 році до 8,8 відсотка у 2022 році, але знизиться до 6,5 відсотків у 2023 році і 4,1 відсотка до 2024 року. Вторгнення Росії в Україну призвело до енергокризи у Європі, яка різко підвищила вартість життя і перешкоджає економічній діяльності.

Також війна призвела до зростання цін на продовольство на світових ринках, попри недавнє зниження цін після угоди щодо зерна у Чорному морі, що створило серйозні труднощі для сімей з низькими доходами у всьому світі, особливо у країнах з низькими доходами. Падіння ВВП в Україні у 2022 році оцінили на 35%. У Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", - додали наостанок.