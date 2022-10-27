Всемирный банк дал прогноз сокращения экспорта нефти из России благодаря эмбарго

Предложенный "Большой семеркой" потолок цен на нефть также может повлиять на поток нефти из России, но для его эффективности необходимо участие крупных развивающихся стран, отмечают во Всемирном банке.

Всемирный банк заявил, что укрепление доллара и снижение стоимости валют большинства развивающихся стран привели к росту цен на продукты питания и топливо.

"Хотя цены на многие сырьевые товары отступили от своих пиковых значений, они по-прежнему высоки по сравнению со средним уровнем за последние пять лет", - сказал Пабло Сааведра, вице-президент Всемирного банка.

Прогнозируется, что после роста примерно на 60% в 2022 году цены на энергоносители снизятся на 11% в 2023 году. Несмотря на это замедление, цены на энергоносители в следующем году все равно будут на 75% выше их среднего уровня за последние пять лет.

Ожидается, что в 2023 году цена на сырую нефть марки Brent составит в среднем 92 долларов за баррель, что намного выше пятилетнего среднего показателя в 60 долларов за баррель. В 2024 году цены упадут до 80 долларов.

Прогнозируется, что цены на природный газ и уголь снизятся в 2023 году по сравнению с рекордно высокими в 2022 году. Однако к 2024 году цены на уголь в Австралии и США по-прежнему удвоятся по сравнению со средним показателем за последние пять лет, в то время как цены на природный газ в Европе могут быть почти в четыре раза выше.

Ожидается, что в следующем году цены на сельскохозяйственную продукцию снизятся на 5%. Цены на пшеницу в третьем квартале 2022 года упали почти на 20%, но остаются на 24% выше, чем год назад. Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию в 2023 году отражает более высокий, чем прогнозировалось, мировой урожай пшеницы, стабильные поставки на рынок риса и возобновление экспорта зерна из Украины.

Прогнозируется, что цены на металлы снизятся на 15% в 2023 году, в основном из-за более слабого глобального роста и опасений по поводу замедления роста в Китае.