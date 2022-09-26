Світові запаси зерна впадуть до мінімуму за 10 років через війну Росії проти України та посухи

Погана погода у ключових сільськогосподарських регіонах від США до Франції та Китаю призводить до скорочення врожаю зернових та зниження запасів, підвищуючи ризик голоду у деяких найбідніших країнах світу.

Імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники сподівалися, що доступність урожаю покращиться після того, як Україна цього літа відновила постачання з портів Чорного моря, а американські фермери чекали на великий урожай. Але зараз очікується, що Сполучені Штати, найбільший у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за три роки. Засуха також завдала збитків урожаю в Європі і загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.

За даними Міжнародної ради із зерна, у світі буде менше днів запасів кукурудзи, ніж було в 2012 році, коли остання глобальна продовольча криза спровокувала заворушення.

Обмежені запаси зерна відображають вплив зміни клімату на рослинництво, а також зростаючий світовий попит на худобу, яка харчується кукурудзою. Запаси всього зібраного зерна у всьому світі досягнуть восьмирічного мінімуму наприкінці цього сільськогосподарського року, заявила Міжнародна рада із зерна.

Погана погода може призвести до подальшого скорочення глобальних запасів, особливо якщо нинішня суха погода в Південній Америці збережеться в основний посівний сезон, оскільки цикл урожаю зміщується у південну півкулю.

Прогнози врожаю в Аргентині, третьому у світі експортері кукурудзи, вже знижено через посушливу погоду.

Очікується, що виробництво ЄС досягне 15-річного мінімуму, зниження, яке підштовхне блок до збільшення імпорту з України в 2022/23 році приблизно на 30% порівняно з попереднім роком до 10,4 млн тонн, повідомила консалтингова компанія Strategie Grains.

Український експорт кукурудзи та пшениці зріс після того, як угода з Росією за посередництва ООН дозволила відновити постачання з портів, які були заблоковані з початку війни. Але ще невідомо, скільки Україна зможе експортувати, якщо війна затягнеться.

"Це своєрідна помилкова надія на те, що Україна зможе подолати нинішній розрив у попиті та пропозиції", - сказав Гері Блюменталь, голова вашингтонської сільськогосподарської консалтингової компанії World Perspectives.

За офіційними оцінками, Україна збере від 25 до 27 мільйонів тонн кукурудзи 2022 року порівняно з 42,1 мільйона тонн 2021 року - до вторгнення Росії.

Санкції, пов'язані з війною, означають, що Росія також щосили намагається експортувати, як очікується, рекордно великий урожай пшениці.

За словами Кевіна Хека, віце-президента постачальника інгредієнтів Univar Solutions (UNVR.N), постачання пшениці та іншої сільськогосподарської продукції з України становить лише невелику частину довоєнного рівня. "Постачання, що надходять з цього району, можуть бути припинені будь-якої миті", - сказав він.

Світовий банк виділив 30 млрд доларів, щоб допомогти компенсувати нестачу продовольства, посилену війною, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже 3 млрд доларів додаткового фінансування для боротьби з глобальною відсутністю продовольчої безпеки.

За даними ООН, півмільйона дітей Сомалі страждають від голоду внаслідок найсильнішого голоду в цьому столітті, коли сильна посуха охопила Африканський Ріг.