Мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны России против Украины и засух

Плохая погода в ключевых сельскохозяйственных регионах от США до Франции и Китая приводит к сокращению урожая зерновых и снижению запасов, повышая риск голода в некоторых беднейших странах мира.

Импортеры, производители продуктов питания и животноводы надеялись, что доступность урожая улучшится после того, как Украина этим летом возобновила поставки из портов Черного моря, а американские фермеры ожидали большой урожай. Но сейчас ожидается, что Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель кукурузы, соберут наименьший урожай кукурузы за три года. Засуха также нанесла ущерб урожаю в Европе и угрожает предстоящему посевному сезону в Южной Америке.

Согласно данным Международного совета по зерну, в мире будет меньше дней запасов кукурузы, чем было в 2012 году, когда последний глобальный продовольственный кризис спровоцировал беспорядки.

Ограниченные запасы зерна отражают влияние изменения климата на растениеводство, а также растущий мировой спрос на домашний скот, который питается кукурузой. Запасы всего собранного зерна во всем мире достигнут восьмилетнего минимума в конце этого сельскохозяйственного года, заявил Международный совет по зерну.

Плохая погода может привести к дальнейшему сокращению глобальных запасов, особенно если нынешняя сухая погода в Южной Америке сохранится в основной посевной сезон, поскольку цикл урожая смещается в южное полушарие.

Прогнозы урожая в Аргентине, третьем в мире экспортере кукурузы, уже снижены из-за засушливой погоды.

Ожидается, что производство в ЕС достигнет 15-летнего минимума, снижение, которое подтолкнет блок к увеличению импорта из Украины в 2022/23 году примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом до 10,4 млн тонн, сообщила консалтинговая компания Strategie Grains.

Украинский экспорт кукурузы и пшеницы вырос после того, как соглашение с Россией при посредничестве ООН позволила возобновить поставки из портов, которые были заблокированы с начала войны. Но еще неизвестно, сколько Украина сможет экспортировать, особенно если война затянется.

"Это своего рода ложная надежда на то, что Украина сможет преодолеть нынешний разрыв в спросе и предложении", - сказал Гэри Блюменталь, глава вашингтонской сельскохозяйственной консалтинговой компании World Perspectives.

По официальным оценкам, Украина соберет от 25 до 27 миллионов тонн кукурузы в 2022 году по сравнению с 42,1 миллиона тонн в 2021 году - до вторжения России.

Санкции, связанные с войной, означают, что Россия также изо всех сил пытается экспортировать, как ожидается, рекордно большой урожай пшеницы.

По словам Кевина Хэка, вице-президента поставщика ингредиентов Univar Solutions (UNVR.N), поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции из Украины составляют лишь небольшую часть довоенного уровня. "Поставки, поступающие из этого района, могут быть прекращены в любой момент", - сказал он.

Всемирный банк выделил 30 млрд долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усугубленную войной, а президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о выделении почти 3 млрд долларов дополнительного финансирования для борьбы с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.

По данным ООН, полмиллиона сомалийских детей страдают от голода в результате сильнейшего голода в этом столетии, когда сильная засуха охватила Африканский Рог.