Мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд: что подешевело в августе

Мировые цены на продовольствие снизились в августе пятый месяц подряд после рекордного максимума в марте 2022 года. Но цены на 7,9% выше, чем годом ранее.

В августе индекс продовольственных цен ФАО составил 138,0 пункта, что на 1,9% ниже, чем в июле, зафиксировав снижение пятый месяц подряд. Однако показатель Индекса, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, остался на 7,9% выше, чем в августе 2021 года. Все пять субиндексов ФАО в августе умеренно снизились.

Индекс цен на зерновые ФАО в августе составил в среднем 145,2 пункта, что на 1,4% ниже, чем в июле, но все же на 11,4% выше значения августа 2021 года. В августе мировые цены на пшеницу упали на 5,1%, зафиксировав снижение третий месяц, обусловленное улучшением перспектив производства, особенно в Канаде и Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации, а также возобновление экспорта из портов Черного моря из Украины впервые за более чем пять месяцев. Тем не менее, мировые цены на пшеницу остались на 10,6% выше своих значений в августе прошлого года.

Индекс цен на растительные масла ФАО в среднем составил 163,3 пункта в августе, что на 3,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего значение индекса стало немного ниже уровня прошлого года.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в августе составил в среднем 143,5 пункта, что на 2,0% меньше, чем в июле, что означает снижение во второй месяц подряд, но все же на 23,5% выше его значения год назад.

Индекс цен на мясо ФАО в среднем составлял 122,7 пункта в августе, что на 1,5% ниже, чем в июле, что также стало вторым подряд месячным снижением с рекордно высокого уровня, достигнутого в июне 2022 года, но остался на 8,2% выше своего соответствующего значения год назад.

Индекс цен на сахар ФАО в среднем составил 110,4 пункта в августе, что на 2,1% меньше, чем в июле, что означает снижение четвертый месяц подряд и достижение самого низкого уровня с июля 2021 года.