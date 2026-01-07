Світові ціни на золото та срібло знизились на фоні росту долара, - Reuters

Світові ціни на золото та срібло знизились на фоні зміцнення долара та переоцінки інвесторами останніх подій у США та Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, спотова ціна золота впала на 0,8% до 4461,51 долара за унцію. Злитки золота досягли рекордного максимуму в 4549,71 долара 26 грудня. Ф'ючерси на золото у США з поставкою в лютому знизилися на 0,5% до 4471,30 долара.

"Початок Нового року був досить шаленим і волатильним, тому фіксація прибутку та переоцінка ситуації у Венесуелі особливо доречні", - сказав Джеймі Дутта, головний ринковий аналітик Nemo.money.

За його словами, останнім часом долар США навколо двотижневого максимуму, що зробило метали, ціна яких оцінюються в доларах, дорожчими для власників інших валют.

Також аналітики зазначають, що недохідні активи, такі як золото, як правило, добре показують себе в умовах низьких процентних ставок та в періоди геополітичної чи економічної невизначеності.

Серед інших дорогоцінних металів, спотове срібло знизилося на 2,3% до 79,40 доларів за унцію, що нижче за історичний максимум у 83,62 долара, досягнутий 29 грудня.

Спотова платина знизилася на 6% до 2297,56 доларів за унцію, відступивши від рекордного максимуму в 2478,50 доларів, досягнутого минулого понеділка. Раніше протягом сесії вона зросла більш ніж на 3%. Паладій торгувався на 4,5% нижче, до 1740,12 доларів за унцію.