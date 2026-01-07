Світові ціни на золото та срібло знизились на фоні росту долара, - Reuters
Світові ціни на золото та срібло знизились на фоні зміцнення долара та переоцінки інвесторами останніх подій у США та Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, спотова ціна золота впала на 0,8% до 4461,51 долара за унцію. Злитки золота досягли рекордного максимуму в 4549,71 долара 26 грудня. Ф'ючерси на золото у США з поставкою в лютому знизилися на 0,5% до 4471,30 долара.
"Початок Нового року був досить шаленим і волатильним, тому фіксація прибутку та переоцінка ситуації у Венесуелі особливо доречні", - сказав Джеймі Дутта, головний ринковий аналітик Nemo.money.
За його словами, останнім часом долар США навколо двотижневого максимуму, що зробило метали, ціна яких оцінюються в доларах, дорожчими для власників інших валют.
Також аналітики зазначають, що недохідні активи, такі як золото, як правило, добре показують себе в умовах низьких процентних ставок та в періоди геополітичної чи економічної невизначеності.
Серед інших дорогоцінних металів, спотове срібло знизилося на 2,3% до 79,40 доларів за унцію, що нижче за історичний максимум у 83,62 долара, досягнутий 29 грудня.
Спотова платина знизилася на 6% до 2297,56 доларів за унцію, відступивши від рекордного максимуму в 2478,50 доларів, досягнутого минулого понеділка. Раніше протягом сесії вона зросла більш ніж на 3%. Паладій торгувався на 4,5% нижче, до 1740,12 доларів за унцію.
Ціни на золото сягнули рекорду
Нагадаємо, що наприкінці минулого року ціни на золото зросли до історичного максимуму. Вартість дорогоцінного металу сягнула найкращого річного результату більш ніж за чотири десятиліття.
На тлі стрімкого зростання цін на золото суттєво дорожчало й срібло. Зростанню сприяли спекулятивні покупки, а також перебої з постачанням у ключових торгових центрах. Крім того, на початку місяця різко активізувалися ф’ючерсні торги сріблом у Шанхаї, а обсяги майже досягли показників, зафіксованих під час попередніх криз.