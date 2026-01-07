Мировые цены на золото и серебро снизились на фоне роста доллара, - Reuters
Мировые цены на золото и серебро снизились на фоне укрепления доллара и переоценки инвесторами последних событий в США и Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, спотовая цена золота упала на 0,8% до 4461,51 доллара за унцию. Слитки золота достигли рекордного максимума в 4549,71 доллара 26 декабря. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,5% до 4471,30 доллара.
"Начало Нового года было довольно бешеным и волатильным, поэтому фиксация прибыли и переоценка ситуации в Венесуэле особенно уместны", - сказал Джейми Дутта, главный рыночный аналитик Nemo.money.
По его словам, в последнее время доллар США вокруг двухнедельного максимума, что сделало металлы, цена которых оцениваются в долларах, дороже для владельцев других валют.
Также аналитики отмечают, что недоходные активы, такие как золото, как правило, хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок и в периоды геополитической или экономической неопределенности.
Среди других драгоценных металлов, спотовое серебро снизилось на 2,3% до 79,40 долларов за унцию, что ниже исторического максимума в 83,62 доллара, достигнутого 29 декабря.
Спотовая платина снизилась на 6% до 2297,56 долларов за унцию, отступив от рекордного максимума в 2478,50 долларов, достигнутого в прошлый понедельник. Ранее в течение сессии она выросла более чем на 3%. Палладий торговался на 4,5% ниже, до 1740,12 долларов за унцию.
Цены на золото достигли рекорда
Напомним, что в конце прошлого года цены на золото выросли до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.
На фоне стремительного роста цен на золото существенно дорожало и серебро. Росту способствовали спекулятивные покупки, а также перебои с поставками в ключевых торговых центрах. Кроме того, в начале месяца резко активизировались фьючерсные торги серебром в Шанхае, а объемы почти достигли показателей, зафиксированных во время предыдущих кризисов.