UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світові ціни на золото оновили історичний рекорд

Фото: ціни на золото досягли історичного максимуму (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на золото оновили історичний максимум, перевищивши 2100 доларів за унцію. Дорогоцінний метал дорожчає на початку напруженого тижня, де очікується багато економічних даних, здатних вплинути на зниження ставок центральними банками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок, 4 грудня, ціни досягли рекордного рівня 2111,39 долара за унцію. Інвестиції в золото не приносять відсоткові доходи, тому очікування зниження ставок центробанків робить його привабливішим.

У центрі уваги аналітиків та трейдерів звіт про зайнятість у США за листопад, який має вийти у п'ятницю. Якщо майбутні дані будуть відповідати очікуванням, це може означати припинення підвищення ставок ФРС цього року та перехід до їхнього зниження у 2024 році.

"З огляду на майбутні президентські вибори в США в 2024 році, ФРС, ймовірно, уникатиме дій, які можуть бути сприйняті як підтримка будь-якого кандидата, що дозволяє нам не чекати серйозних сюрпризів і подальшого підходу, заснованого на даних", - сказав Бруно Шнеллер, керуючий директор INVICO Asset Management.

Ф'ючерси тепер передбачають 60% ймовірність зниження ставки ФРС вже в березні і передбачають скорочення ставок приблизно на 135 базисних пунктів на весь 2024 рік. Наразі ставки перебувають на рівні 5,25-5,50%.

"Починаючи з червня ми очікуємо, що ФРС почне знижувати ставки на 25 б.п. на квартал, поки не досягне кінцевої ставки в 3% у 2026 році", - сказав глобальний економіст BofA Клаудіо Ірігойєн.

Нагадаємо, золото дорожчало у 2020 році під час невизначеності через епідемію гострої респіраторної інфекції (ГРЗ). Ціни тоді злетіли на 30% до 2000 доларів за унцію.

У квітні 2020 року один із найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію . Однак цього рівня досягнуто не було, і ціни пішли вниз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиФРС