Світові ціни на золото оновили історичний рекорд

У понеділок, 4 грудня, ціни досягли рекордного рівня 2111,39 долара за унцію. Інвестиції в золото не приносять відсоткові доходи, тому очікування зниження ставок центробанків робить його привабливішим.

У центрі уваги аналітиків та трейдерів звіт про зайнятість у США за листопад, який має вийти у п'ятницю. Якщо майбутні дані будуть відповідати очікуванням, це може означати припинення підвищення ставок ФРС цього року та перехід до їхнього зниження у 2024 році.

"З огляду на майбутні президентські вибори в США в 2024 році, ФРС, ймовірно, уникатиме дій, які можуть бути сприйняті як підтримка будь-якого кандидата, що дозволяє нам не чекати серйозних сюрпризів і подальшого підходу, заснованого на даних", - сказав Бруно Шнеллер, керуючий директор INVICO Asset Management.

Ф'ючерси тепер передбачають 60% ймовірність зниження ставки ФРС вже в березні і передбачають скорочення ставок приблизно на 135 базисних пунктів на весь 2024 рік. Наразі ставки перебувають на рівні 5,25-5,50%.

"Починаючи з червня ми очікуємо, що ФРС почне знижувати ставки на 25 б.п. на квартал, поки не досягне кінцевої ставки в 3% у 2026 році", - сказав глобальний економіст BofA Клаудіо Ірігойєн.