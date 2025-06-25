Усі продукти дорожчають: українські виробники підняли ціни більш ніж на 20%

Продовольча інфляція суттєво зросла в Україні в середині минулого року. Вона і зараз залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, в травні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із травнем минулого року зросли на 28,9%. Ціни в межах України зросли на 30,8%, за межі України - на 15,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 21,9%, зокрема в межах України - на 20,2%, за межі України - на 28,3%.

Найбільше зросли ціни у м'яса та м'ясних продуктів - на 21,4%, у т.ч. всередині України - на 22,5%.

У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 19,2%, зокрема, всередині України - на 19,7%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,7%, зокрема всередині України - на 17,6%.

Виробники напоїв підняли ціни на 9,8%, зокрема всередині України - на 10,2%.

Ціни на виробників цукру зросли за рік на 8,6%, у т.ч. всередині України зросли на 9,5%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.