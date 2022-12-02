Світові ціни на продукти харчування повернулися на рівень кінця минулого року

Зараз індекс всього на 0,3% вищий за свій рівень у листопаді 2021 року.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 1,3% порівняно з попереднім місяцем, але все ж таки зріс на 6,3% порівняно зі значенням річної давності. Світові ціни на пшеницю та кукурудзу знизилися у листопаді на 2,8% та 1,7% відповідно, частково під впливом продовження Чорноморської зернової ініціативи. Навпаки, світові ціни на рис зросли на 2,3%.

Індекс цін на олії ФАО зріс на 2,3% у листопаді, перервавши зниження протягом семи місяців поспіль. Світові ціни на пальмову та соєву олії зросли, а ціни на ріпакову та соняшникову олії впали.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 1,2% порівняно з жовтнем. Індекс цін на м'ясо ФАО у листопаді був на 0,9% відсотка нижчим, ніж у попередньому місяці. Індекс цін на цукор ФАО у листопаді зріс на 5,2% під впливом активних покупок на тлі дефіциту світових запасів.