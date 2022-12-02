Світові ціни на продукти харчування повернулися на рівень кінця минулого року

Світові ціни на продовольство знижуються восьмий місяць поспіль після досягнення історичного максимуму у березні. Індекс цін на продовольство ФАО у листопаді становив 135,7 пунктів, що на 0,2 пункту нижче, ніж у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).
Зараз індекс всього на 0,3% вищий за свій рівень у листопаді 2021 року.
Індекс цін на зернові ФАО знизився на 1,3% порівняно з попереднім місяцем, але все ж таки зріс на 6,3% порівняно зі значенням річної давності. Світові ціни на пшеницю та кукурудзу знизилися у листопаді на 2,8% та 1,7% відповідно, частково під впливом продовження Чорноморської зернової ініціативи. Навпаки, світові ціни на рис зросли на 2,3%.
Індекс цін на олії ФАО зріс на 2,3% у листопаді, перервавши зниження протягом семи місяців поспіль. Світові ціни на пальмову та соєву олії зросли, а ціни на ріпакову та соняшникову олії впали.
Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 1,2% порівняно з жовтнем. Індекс цін на м'ясо ФАО у листопаді був на 0,9% відсотка нижчим, ніж у попередньому місяці. Індекс цін на цукор ФАО у листопаді зріс на 5,2% під впливом активних покупок на тлі дефіциту світових запасів.
Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пункту, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.
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