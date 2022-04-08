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Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня из-за вторжения России в Украину

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Украина, Пятница 08 апреля 2022 12:56
Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня из-за вторжения России в Украину Фото: цены на продовольствие резко выросли из-за вторжения России в Украину (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Россия и Украина являются крупными экспортерами пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла через Черное море, и шестинедельное вторжение Москвы остановило украинский экспорт.

В прошлом месяце ФАО заявила, что цены на продукты питания и корма могут вырасти на 20% в результате вторжения России в Украину, что повысит риск недоедания.

Индекс отслеживает ежемесячные изменения международных цен на корзину широко торгуемых продовольственных товаров.

Индекс цен на зерновые вырос в марте на 17% до рекордного уровня, в то время как индекс цен на растительное масло вырос на 23%, что также является самым высоким значением, сообщает ФАО.

Перебои с поставками зерновых из Черноморского региона усугубили рост цен на продовольственные товары, которые и так достигали 10-летнего максимума в индексе ФАО еще до войны в Украине из-за глобальных проблем с урожаем.

По данным ФАО, в прошлом месяце также выросли цены на сахар и молочные продукты.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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