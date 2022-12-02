Мировые цены на продовольствие вернулись на уровень конца прошлого года

Сейчас индекс всего на 0,3% выше своего уровня в ноябре 2021 года.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но все же вырос на 6,3% по сравнению со значением годичной давности. Мировые цены на пшеницу и кукурузу снизились в ноябре на 2,8% и 1,7% соответственно, отчасти под влиянием продления Черноморской зерновой инициативы. Напротив, мировые цены на рис выросли на 2,3%.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 2,3% в ноябре, прервав снижение в течение семи месяцев подряд. Мировые цены на пальмовое и соевое масла выросли, а цены на рапсовое и подсолнечное масла упали.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 1,2% по сравнению с октябрем. Индекс цен на мясо ФАО в ноябре был на 0,9% процента ниже, чем в предыдущем месяце. Индекс цен на сахар ФАО в ноябре вырос на 5,2% процента под влиянием активных покупок на фоне дефицита мировых запасов.