Світові ціни на нафту зростають на тлі зниження видобутку в Росії

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 14 квітня, на тлі ознак зниження видобутку в Росії та скорочення постачання, при цьому ринок очікує щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), щоб прояснити перспективи світового попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,39% - до 86,43 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,49% - до 82,56 доларів.

Обидва контракти впали на понад 1% на попередній сесії.

"Російський експорт демонструє ознаки ослаблення, оскільки, як повідомляється, видобуток було скорочено на 700 тисяч барелів на добу", - зазначають аналітики ANZ Bank у клієнтській записці.

Проте інвестори також зосереджені на щомісячному звіті МЕА щодо ринку нафти, який буде опублікований пізніше в п'ятницю. Можливість того, що агенція може знизити прогноз світового попиту через нестійке макроекономічне зростання, допомагає обмежити ціни.

Звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), опублікований у четвер, вказав на ризики зниження літнього попиту через слабкіше зростання, посилення грошово-кредитної політики та нестабільність у світовому фінансовому секторі.

Проте дані з торгівлі Китаю в четвер показали, що імпорт сирої нафти другим за величиною споживачем нафти у світі зріс у березні на 22,5% у річному обчисленні, що посилило оптимістичні настрої щодо відновлення економіки Китаю.

"Незважаючи на економічний тиск, що відновився в США і Європі, світовий попит на моторне паливо збільшився на 2,2 млн барелів на добу протягом звітного тижня, що закінчився 8 квітня, в порівнянні з рівнем минулого року", - відзначають аналітики JP Morgan.

За словами аналітиків, відновлення у Китаї поряд з іншими азіатськими країнами забезпечило дві третини глобального зростання попиту на паливо для подорожей.

Обидва зразки нафти досягли своїх найвищих рівнів більш ніж за два місяці через уповільнення даних щодо інфляції в США та послаблення долара. Цього тижня WTI підскочила на 2%, а Brent - на 1,3%, і обидва контракти демонструють зростання на четвертий тиждень поспіль.

Дані щодо індексу долара США цього тижня підвищили очікування того, що ФРС наближається до завершення циклу підвищення процентної ставки. Послаблення долара робить номіновану в доларах нафту дешевшою для інвесторів, які тримають інші валюти, що підвищує попит.

Проте аналітики кажуть, що поточні ціни можуть бути близькими до технічної стелі.

"Схоже, що ралі цін на нафту нарешті зайшло в глухий кут", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Очікується, що ціни на нафту зафіксують тенденцію зростання, але зростання, як очікується, буде обмежено 90 доларами за барель, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.