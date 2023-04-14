Мировые цены на нефть растут на фоне снижения добычи в России

Цены на нефть выросли в пятницу, 14 апреля, на фоне признаков снижения добычи в России и сокращения поставок, при этом рынок ожидает ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы прояснить перспективы мирового спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,39% до 86,43 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,49% до 82,56 долларов.

Оба контракта упали более чем на 1% на предыдущей сессии.

"Российский экспорт демонстрирует признаки ослабления, поскольку, как сообщается, добыча была сокращена на 700 тысяч баррелей в сутки", - отмечают аналитики ANZ Bank в клиентской записке.

Инвесторы, тем не менее, также сосредоточены на ежемесячном отчете МЭА по рынку нефти, который будет опубликован позже в пятницу. Возможность того, что агентство может понизить прогноз мирового спроса из-за неустойчивого макроэкономического роста, помогает ограничить цены.

Отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованный в четверг, указал на риски снижения летнего спроса из-за более слабого роста, ужесточения денежно-кредитной политики и нестабильность в мировом финансовом секторе.

Тем не менее, данные по торговле Китая в четверг показали, что импорт сырой нефти вторым по величине потребителем нефти в мире вырос в марте на 22,5% в годовом исчислении, что усилило оптимистичные настроения в отношении восстановления экономики Китая.

"Несмотря на возобновившееся экономическое давление в США и Европе, мировой спрос на моторное топливо увеличился на 2,2 млн баррелей в сутки в течение отчетной недели, закончившейся 8 апреля, по сравнению с уровнем прошлого года", - отмечают аналитики JP Morgan.

По словам аналитиков, восстановление в Китае наряду с другими азиатскими странами обеспечило две трети глобального роста спроса на топливо для поездок.

Оба эталона нефти достигли своих самых высоких уровней более чем за два месяца из-за замедления данных по инфляции в США и ослабления доллара. На этой неделе WTI подскочила на 2%, а Brent - на 1,3%, и оба контракта демонстрируют рост четвертую неделю подряд.

Данные по индексу доллара США на этой неделе повысили ожидания того, что ФРС приближается к завершению цикла повышения процентной ставки. Ослабление доллара делает номинированную в долларах нефть более дешевой для инвесторов, держащих другие валюты, что повышает спрос.

Однако аналитики говорят, что текущие цены могут быть близки к техническому потолку.

"Похоже, что ралли цен на нефть, наконец, зашло в тупик", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ожидается, что цены на нефть зафиксируют тенденцию к росту, но рост, как ожидается, будет ограничен 90 долларами за баррель, сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.