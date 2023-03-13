Світові ціни на нафту зростають на тлі послаблення долара

Ціни на нафту зросли в понеділок, 13 березня, оскільки відновлення попиту в Китаї та ослаблення долара підтримали ринок, на який впливає перспектива подальшого підвищення процентної ставки в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,23%, до $82,97 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,26% - до 76,88 доларів за барель.

Настрої учасників ринку були нестійкими, оскільки побоювання щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики ФРС посилилися високими запасами сирої нафти в США, зазначають аналітики ANZ Bank.

Дані про активність на Сході суперничають із макроекономічними проблемами на Заході, сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, коментуючи конкуруючі фактори настроїв на ринку сирої нафти.

Банкрутство Silicon Valley Bank і нью-йоркського Signature Bank, а також побоювання з приводу можливого поширення проблем призвели до розпродажу активів у США наприкінці минулого тижня, що також чинило знижувальний тиск на долар. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют, надаючи підтримку цінам на нафту.

Коментарі генерального директора Saudi Aramco Аміна Насера про попит на сиру нафту в Китаї також надали деяку підтримку.

"Якщо взяти до уваги відкриття Китаю, збільшення запасів палива та дуже обмежені резервні потужності, ми говоримо про 2 млн барелів, тому, як я вже сказав, ми виявляємо обережний оптимізм у короткостроковій та середньостроковій перспективі, і ринок залишиться жорстко збалансованим", - сказав він.

Коментарі з'явилися після оголошення про те, що Ер-Ріяд і Тегеран домовилися відновити дипломатичні відносини в рамках угоди за посередництва Китаю, що потенційно прокладає шлях до відродження ядерної угоди, яка дозволить експортувати іранську нафту під санкціями.