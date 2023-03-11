Банкрутство банку Silicon Valley у США стало найбільшим крахом після кризи 2008 року

Кредитор, орієнтований на стартапи, Silicon Valley Bank, став найбільшим банком, який зазнав краху після фінансової кризи 2008 року. Банкрутство банку вразило світові ринки, а його клієнти можуть втратити мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Каліфорнійські банківські регулятори закрили як Silicon Valley Bank у п'ятницю, 10 березня, і призначили Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC) керуючим для подальшого відчуження його активів.

Кредитор займав 16-те місце в рейтингу найбільших у США наприкінці минулого року з активами близько 209 млрд доларів. Раптовий крах банку, орієнтованого на технології, був безладним, але агресивне підвищення відсоткових ставок ФРС минулого року, яке погіршило фінансові умови в галузі стартапів, де він був помітним гравцем, може бути найважливішим.

Намагаючись залучити капітал, щоб компенсувати депозити, що зникають, банк втратив 1,8 млрд доларів на казначейських облігаціях, вартість яких була знижена підвищенням ставок ФРС.

Банкрутство Silicon Valley Bank стало найбільшим з того часу, як Washington Mutual збанкрутувала у 2008 році, що стало характерною подією, що спровокувала фінансову кризу, яка довгі роки гальмувала економіку. Крах 2008 року призвів до посилення правил у Сполучених Штатах та за їх межами.

З того часу регулюючі органи запровадили суворіші вимоги до капіталу для банків США, спрямовані на те, щоб крах окремих банків не завдав шкоди фінансовій системі та економіці загалом.

Головний офіс і всі філії Silicon Valley Bank знову відкриються 13 березня, і всі застраховані вкладники отримають повний доступ до своїх застрахованих депозитів не пізніше як у понеділок, повідомила FDIC.

Але, за даними FDIC, 89% депозитів банку на суму 175 млрд доларів не були застраховані на кінець 2022 року, і їхня доля ще належить визначити.

За даними джерел, FDIC поспішає знайти ще один банк у вихідні дні, який готовий злитися із Silicon Valley Bank. FDIC сподівається провести таке злиття до понеділка, щоб захистити незабезпечені депозити.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен зустрілася у п'ятницю з представниками банківського нагляду та висловила "повну впевненість" у їхній здатності відреагувати на ситуацію, повідомило міністерство фінансів.

Білий дім довіряє фінансовим регуляторам США, заявила Сесілія Роуз, голова Ради економічних консультантів, коли його запитали про провал SVB.

Останньою установою, застрахованою FDIC, було закрито Almena State Bank у Канзасі 23 жовтня 2020 року.

Такі компанії, як виробник відеоігор Roblox та виробник потокових пристроїв Roku заявили, що у них є сотні мільйонів доларів на депозитах у банку. Roku заявила, що її депозити в SVB переважно не були застраховані, внаслідок чого її акції впали на 10%.

Технічні працівники, зарплата яких залежала від банку, також були стурбовані отриманням зарплати. Філія SVB у Сан-Франциско показала приклеєну скотчем до дверей записку, в якій клієнтам пропонувалося дзвонити за безкоштовним номером телефону.