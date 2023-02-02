Світові ціни на нафту зростають на тлі падіння долара США

Ціни на нафту зросли у четвер, 2 лютого, після падіння на попередній сесії, оскільки ослаблення долара повернуло інтерес до ризикових активів, а рішення ОПЕК+ про продовження скорочення видобутку допомогло послабити побоювання щодо надмірної пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,8% до 83,49 доларів за барель, тоді як американські ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,9% до 77,12 доларів за барель.

Федеральна резервна система підвищила цільову процентну ставку на 0,25 в.п. 1 лютого, пообіцявши зростання вартості запозичень у рамках боротьби з інфляцією, що триває. Облікова ставка в даний час знаходиться в діапазоні від 4,50 до 4,75%, що є найвищим показником з 2007 року.

"Інфляція дещо знизилася, але залишається високою", - йдеться у заяві центрального банку США, в якій явно визнається прогрес, досягнутий у зниженні темпів зростання цін порівняно з 40-річними максимумами, досягнутими минулого року.

Індекс долара США впав до нового дев'ятимісячного мінімуму у четвер у відповідь на м'якше підвищення ставок. Слабкіший долар робить нафту за ціною в доларах менш дорогою для власників інших валют, підвищуючи попит.

Група ОПЕК+ схвалила поточну політику групи виробників нафти на зустрічі 1 лютого, залишивши в силі узгоджені торік скорочення видобутку на фоні надій на вищий попит у Китаї та невизначені перспективи постачання з Росії.

ОПЕК+ погодилася скоротити свій видобуток на 2 млн барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту з листопада минулого року до кінця 2023 року, щоб підтримати ринок.

Ціни також зростають на тлі заборони Євросоюзу на російські нафтопродукти з 5 лютого. За словами дипломатів, у п'ятницю країни ЄС прагнутимуть угоди на пропозицію Європейської комісії встановити граничні ціни на російські нафтопродукти після того, як рішення було відкладено в середу через розбіжності між державами-членами.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала, щоб з 5 лютого ЄС встановив верхню межу цін у розмірі 100 доларів за барель на преміальні російські нафтопродукти, такі як дизельне пальне, та верхню межу в 45 доларів за барель на товари зі знижкою, такі як мазут.