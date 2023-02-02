Мировые цены на нефть растут на фоне падения доллара США

Цены на нефть выросли в четверг, 2 февраля, после падения на предыдущей сессии, поскольку ослабление доллара вернуло интерес к рисковым активам, а решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи помогло ослабить опасения по поводу избыточного предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 83,49 долларов за баррель, в то время как американские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,9% до 77,12 доллара за баррель.

Федеральная резервная система повысила целевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта 1 февраля, пообещав рост стоимости заимствований в рамках продолжающейся борьбы с инфляцией. Учетная ставка в настоящее время находится в диапазоне от 4,50% до 4,75%, что является самым высоким показателем с 2007 года.

"Инфляция несколько снизилась, но остается высокой", - говорится в заявлении центрального банка США, в котором явно признается прогресс, достигнутый в снижении темпов роста цен по сравнению с 40-летними максимумами, достигнутыми в прошлом году.

Индекс доллара США упал до нового девятимесячного минимума в четверг в ответ на более мягкое повышение ставок. Более слабый доллар делает нефть по цене в долларах менее дорогой для держателей других валют, повышая спрос.

Группа ОПЕК+ одобрила текущую политику группы производителей нефти на встрече 1 февраля, оставив в силе согласованные в прошлом году сокращения добычи на фоне надежд на более высокий спрос в Китае и неопределенные перспективы поставок из России.

ОПЕК+ согласилась сократить свою добычу на 2 млн баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса, с ноября прошлого года до конца 2023 года, чтобы поддержать рынок.

Цены также растут на фоне запрета Евросоюза на российские нефтепродукты с 5 февраля. По словам дипломатов, в пятницу страны ЕС будут стремиться к соглашению по предложению Европейской комиссии установить предельные цены на российские нефтепродукты после того, как решение было отложено в среду из-за разногласий между государствами-членами.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила, чтобы с 5 февраля ЕС установил верхний предел цен в размере 100 долларов за баррель на премиальные российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, и верхний предел в 45 долларов за баррель на товары со скидкой, такие как мазут.