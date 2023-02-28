Світові ціни на нафту зростають на тлі економічного зростання в Китаї

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,28% до 82,68 доларів за барель, Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,38% до 75,97 доларів за барель.

Очікування відновлення попиту в Китаї підтримали зростання, оскільки ринок чекає на ключові дані протягом наступних двох днів.

"Відновлення економіки Китаю підвищить попит на сировинні товари, причому найбільше виграє нафту", - зазначають аналітики JPMorgan для клієнтів.

Нафтові аналітики JPMorgan зберегли свій прогноз середньої ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent на 2023 рік на рівні 90 доларів за барель.

Однак загроза подальшого підвищення ставок у США після сильніших, ніж очікувалося, нових замовлень на основні капітальні товари американського виробництва в січні обмежила зростання, оскільки голова Федеральної резервної системи США Філіп Джефферсон заявив, що інфляція на послуги залишається "наполегливо високою".

"Сильніші, ніж очікувалося, показники інфляції викликали побоювання з приводу подальшого підвищення процентних ставок, що вже призвело до стримування попиту в США", - зазначають аналітики ANZ.

"У цьому контексті ми, як і раніше, спостерігаємо повторне відкриття Китаю, а також відновлення в Китаї та світового попиту на літаки, що підвищує ризик зростання цін", - сказав Мур. Китай є найбільшим у світі імпортером сирої нафти.