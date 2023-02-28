Мировые цены на нефть растут на фоне экономического подъема в Китае

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,28% до 82,68 долларов за баррель, Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,38% до 75,97 долларов за баррель.

Ожидания восстановления спроса в Китае поддержали рост, поскольку рынок ожидает ключевых данных в течение следующих двух дней.

"Восстановление экономики Китая повысит спрос на сырьевые товары, причем больше всего выиграет нефть", - отмечают аналитики JPMorgan для клиентов.

Нефтяные аналитики JPMorgan сохранили свой прогноз средней цены фьючерсов на нефть марки Brent на 2023 год на уровне 90 долларов за баррель.

Однако угроза дальнейшего повышения ставок в США после более сильных, чем ожидалось, новых заказов на основные капитальные товары американского производства в январе ограничила рост, поскольку глава Федеральной резервной системы США Филип Джефферсон заявил, что инфляция на услуги остается "упорно высокой".

"Более сильные, чем ожидалось, показатели инфляции вызвали опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок, что уже привело к сдерживанию спроса в США", - отмечают аналитики ANZ.

"В этом контексте мы по-прежнему наблюдаем повторное открытие Китая, а также восстановление в Китае и мирового спроса на самолеты, что повышает риск роста цен", - сказал Мур. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.