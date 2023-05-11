Світові ціни на нафту зростають на тлі даних із США

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7% до 76,97 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту США зросли на 0,7% до 73,09 доларів.

Різкіше, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину в США призвело до зростання цін, відбиваючи більш високий попит на транспортне паливо в США.

Проте інвестори залишалися обережними, оскільки зростання світових відсоткових ставок продовжувало викликати побоювання з приводу рецесії.

"Ціни на нафту марки Brent останнім часом змогли трохи відновитися через колишні технічні умови перепроданості, але прогрес дещо зупинився через невирішені банківські проблеми, що стримують настрої", - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Останні дані США показали, що споживчі ціни зросли у квітні на 4,9% у річному вираженні, що збільшило ймовірність того, що Федеральна резервна система збереже вищі відсоткові ставки, що може призвести до зниження попиту на нафту.

За словами аналітиків ANZ, невизначене економічне тло затьмарює перспективи на майбутнє.

"Незважаючи на те, що інфляція в США у квітні знизилася більше, ніж очікувалося, є побоювання, що вплив недавнього підвищення процентних ставок на економіку США проявляється тільки зараз", - заявили аналітики ANZ, додавши, що негативні настрої продовжують проникати на товарно-сировинні. ринки на тлі відсутності ознак підвищення попиту.

Тим часом інвестори також очікують докладних переговорів про підвищення стелі боргу уряду США в розмірі 31,4 трлн доларів, які почалися в середу, а республіканці продовжують наполягати на скороченні витрат.

Протистояння стурбувало інвесторів, внаслідок чого вартість страхування державного боргу США досягла рекордно високого рівня, оскільки Уолл-стріт дедалі більше турбує ризик безпрецедентного дефолту.