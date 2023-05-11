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Мировые цены на нефть растут на фоне данных из США

Фото: нефть подорожала 11 мая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в четверг, 11 мая, после падения более чем на доллар за баррель накануне. Этому способствовали более сильные данные о спросе на топливо из США, крупнейшего в мире потребителя нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% до 76,97 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть в США выросли на 0,7% до 73,09 долларов.

Более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов бензина в США привело к росту цен, отражая более высокий спрос на транспортное топливо в США.

Тем не менее, инвесторы оставались осторожными, поскольку рост мировых процентных ставок продолжал вызывать опасения по поводу рецессии.

"Цены на нефть марки Brent в последнее время смогли немного восстановиться из-за прежних технических условий перепроданности, но прогресс несколько застопорился из-за неразрешенных банковских проблем, сдерживающих настроения", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Последние данные США показали, что потребительские цены выросли в апреле на 4,9% в годовом выражении, что увеличило вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит более высокие процентные ставки, что может привести к снижению спроса на нефть.

По словам аналитиков ANZ, неопределенный экономический фон омрачает перспективы на будущее.

"Несмотря на то, что инфляция в США в апреле снизилась больше, чем ожидалось, есть опасения, что влияние недавнего повышения процентных ставок на экономику США проявляется только сейчас", - заявили аналитики ANZ, добавив, что негативные настроения продолжают проникать на товарно-сырьевые рынки на фоне отсутствия признаков повышения спроса.

Между тем, инвесторы также ожидают подробных переговоров о повышении потолка долга правительства США в размере 31,4 трлн долларов, которые начались в среду, а республиканцы продолжают настаивать на сокращении расходов.

Противостояние обеспокоило инвесторов, в результате чего стоимость страхования государственного долга США достигла рекордно высокого уровня, поскольку Уолл-стрит все больше беспокоит риск беспрецедентного дефолта.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2023 году средняя цена нефти марки Brent упадет на 10,7% до 89,1 долларов, в 2024 году на 8,6% до 81,4 долларов, в 2025 году на 14,6% до 69,5 долларов за баррель.

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