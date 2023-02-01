Світові ціни на нафту зростають на тлі даних з економіки США

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,4% до 85,78 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,5% - до 79,29 долара за барель. Обидва контракти зростають другий день після підвищення приблизно на 1% на попередній сесії.

"Настрою змінилися на тлі позитивних сезонних звітів компаній. Ознаки уповільнення інфляції також підвищили очікування того, що ФРС зможе призупинити підвищення ставок", - зазначає аналітик із сировинних товарів ANZ.

Очікування помірнішого підвищення відсоткової ставки допомогли знизити індекс долара, що підтримало ціни на нафту, оскільки слабкіший долар робить товар дешевшим для покупців, які володіють іншими валютами.

Уся увага буде прикута до зустрічі у середу Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, на якій виробники, як очікується, схвалять свої цільові показники видобутку, погоджені в листопаді.

Видобуток нафти ОПЕК впав у січні, оскільки експорт Іраку скоротився, а видобуток у Нігерії не відновився, при цьому 10 членів ОПЕК добувають на 920 тисяч барелів на добу нижче за цільові обсяги групи відповідно до угоди ОПЕК+. Дефіцит був більшим, ніж дефіцит у 780 тисяч барелів на добу у грудні.

"Ціни на нафту, здається, готові пережити період підвищеної волатильності... ОПЕК+, швидше за все, дотримуватиметься своїх поточних цілей з видобутку, проте Росія схиляється до збільшення експорту нафти азіатським покупцям з великими знижками, що може порушити баланс на нафтових ринках", - сказала незалежний експерт з ринку нафти Суганда Сачдєва.

За словами Сачдєва, підвищені прогнози глобального зростання МВФ та очікування сильного незадоволеного попиту з боку Китаю на тлі вищої мобільності також підтримують ціни на нафту.