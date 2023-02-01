Мировые цены на нефть растут на фоне данных по экономике США

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,4% до 85,78 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на на 0,5%, до 79,29 доллара за баррель. Оба контракта растут второй день после повышения примерно на 1% на предыдущей сессии.

"Настроения изменились на фоне положительных сезонных отчетов компаний. Признаки замедления инфляции также повысили ожидания того, что ФРС сможет приостановить повышение ставок", - отмечает аналитик по сырьевым товарам ANZ.

Ожидания более умеренного повышения процентной ставки помогли снизить индекс доллара, что поддержало цены на нефть, поскольку более слабый доллар делает товар более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.

Все внимание будет приковано к встрече в среду Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, известной как ОПЕК+, на которой производители, как ожидается, одобрят свои текущие целевые показатели добычи, согласованные в ноябре.

Добыча нефти ОПЕК упала в январе, поскольку экспорт Ирака сократился, а добыча в Нигерии не восстановилась, при этом 10 членов ОПЕК добывают на 920 тысяч баррелей в сутки ниже целевых объемов группы в соответствии с соглашением ОПЕК+. Дефицит был больше, чем дефицит в 780 тысяч баррелей в сутки в декабре.

"Цены на нефть, кажется, готовы пережить период повышенной волатильности… ОПЕК+, скорее всего, будет придерживаться своих текущих целей по добыче, однако Россия склоняется к увеличению экспорта нефти азиатским покупателям с большими скидками, что может нарушить баланс на нефтяных рынках", - сказала независимый эксперт по рынку нефти Суганда Сачдева.

По словам Сачдева, повышенные прогнозы глобального роста МВФ и ожидание сильного неудовлетворенного спроса со стороны Китая на фоне более высокой мобильности также поддерживают цены на нефть.